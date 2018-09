Chethrin Schulze: Frisuren-Schock! Sie zeigt sich mit schwarzen Haaren

Reddit this

Was für eine radikale Veränderung! "Promi Big Brother"-Finalistin Chethrin Schulze überrascht ihre Fans auf Instagram mit schwarzen Haaren...

Normalerweise kennen wir Chethrin Schulze mit platinblonder Wallemähne. Doch jetzt zeigt sie einen komplett neuen Look. Mit ihrer pechschwarzen Frisur ist das Reality- -Sternchen kaum wiederzuerkennen. "Ein kleiner 'Schock' zum Sonntag. Was eine Haarfarbe ausmachen kann, ne?", schreibt sie unter den Post.

Chethrin will sich verändern

Chethrin löst jedoch gleich auf, dass es sich um Schnappschüsse aus der Vergangenheit handelt. Für eine neue Frisur ist sie aber durchaus offen: "Anbei wollte ich nur erwähnen, dass ich noch keine Entscheidung getroffen habe, ob meine Haare nun blond bleiben oder ich was Neues ausprobiere." Ihre Fans könnten sich mit den dunklen Haaren durchaus anfreunden. "Wieso Schock? Sieht toll aus", kommentiert ein begeisterter Follower. Ein anderer findet: "Dir stehen beide Haarfarben."

Chethrin Schulze: Ärger nach "Promi Big Brother"!

Was läuft mit Daniel Völz?

Ob sie sich wohl für ihren Schwarm Daniel Völz so rausputzen will? Im Interview mit "Promiflash" verriet sie jetzt: "Daniel und ich lernen uns weiterhin kennen, mal sehen, was noch kommt." Auch ein weiteres Indiz spricht dafür, dass zwischen den beiden mehr als Freundschaft laufen könnte. Ein aufmerksamer Fan bemerkte auf : "Du folgst fast keinen Männern mehr. Likest auch keine mehr. Bist du vergeben?" Chethrins Antwort: "Alles hat seine Gründe. Sollte ich eine gefestigte Beziehung führen, dann werdet ihr es sicher irgendwann erfahren." Klingt verdächtig...