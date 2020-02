Chethrin Schulze: Haar-Hammer! Sie überrascht mit einer neuen Frisur

Reddit this

Wow, was für eine Veränderung! Chethrin Schulze hat den Gang zum Friseur gewagt und sich von ihren blonden Haaren verabschiedet!

Chethrin Schulze platzt der Kragen: Genervt vom ständigen Bodyshaming

Chethrin hat braune Haare

Auf überrascht die 27-Jährige ihre Follower mit zwei hübschen Bildern ihrer neuen Frisur. „Ich habe es getan“, freut sie sich und präsentiert ihre braunen Haare. Ein großer Schritt, denn bisher war ihre blonde Mähne ihr Markenzeichen!

Schon in der Vergangenheit dachte Chethrin immer wieder darüber nach, sich die Haare braun zu färben und experimentierte auch mit einer dunklen Perücke. Dieser Look scheint ihr so gut gefallen zu haben, dass sie ihren Mut zusammenfasste und zum Friseur ging. Wie lange sie dieser Haarfarbe wohl treu bleiben wird?

