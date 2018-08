Chethrin Schulze: Hat sie einen neuen Freund?

Heute Abend zieht Chethrin Schulze ins "Promi "-Haus ein - und wird sicherlich dem einem oder anderen Mann den Kopf verdrehen. Doch ist das -Sternchen überhaupt zu haben?

Chethrin Schulze: Krasse Veränderung! So sah sie früher aus

Liebes-Drama mit Mike Heiter

Aktuell soll die Blondine Single sein. Letztes Jahr nahm sie an der Dating-Show " " teil. Dort eroberte sie das Herz von Kandidat Mike Heiter. Doch ihr Glück hielt nicht lange! Nach dem Ende der Show bandelte Mike auf einmal mit Chethrins "Love Island"-Konkurrentin Elena Miras an. Gerade sind die beiden Eltern einer kleinen Tochter geworden.

Wiedersehen mit zwei Ex-Lovern

Und auch sonst hatte Chethrin bisher kein Glück mit den Männern. Pikant: Im " "-Container trifft sie auf gleich zwei ihrer Verflossenen. Mit "Bachelorette"-Kandidat Johannes Haller wurde ihr im November letzten Jahres eine Affäre nachgesagt, als ein gemeinsamer Schnappschuss auftauchte. "Ich finde es toll, dass wir so viel miteinander lachen können", schwärmte Johannes damals. Doch dieser ist mittlerweile glücklich mit Freundin Yeliz Koc liiert.

Daniel Völz: Jetzt packt Chethrin Schulze aus!

Und auch mit "Bachelor" soll Chethrin eine Liaison gehabt haben. Nachdem er sich von seiner Liebsten Kristina Yantzen trennte, wurde gemunkelt, dass Chethrin der Grund war. Die beiden sollen immer wieder miteinander geschrieben haben. Doch Kristina bekam Wind von den geheimen Chats. "Als ich das erfahren habe, war ich sehr traurig. Erst habe ich dem keine große Bedeutung beigemessen, dass er mit Chethrin von 'Love Island' schrieb. Aber dann sprachen plötzlich alle darüber, und ich fühlte mich sehr schlecht", erzählte Daniels enttäuschte Ex-Freundin.

Zweite Chance im Container?

Ob im Container wieder die alten Gefühle aufflammen? "Ich bin eine Flirt-Maschine! Ich flirte eigentlich immer – ohne, dass das jetzt billig klingen soll. Ich finde das witzig, mit Männern zu shakern, ich kann aber auch mit Frauen flirten", kündigte sie der "Gala" gegenüber an. Würde sie denn auch weiter gehen? "Ich habe so oft gesagt, was No-Gos für mich sind und was ich jetzt letztlich getrieben habe, sind ja ganz andere Sachen. Also halte ich da lieber meinen Mund und sage, ich gehe ins Haus ohne mir Limits zu setzen. Das geht nur nach hinten los." Wer weiß, vielleicht geht Chethrin ja mit einer neuen (alten) Liebe aus der Promi-WG...