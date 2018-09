Chethrin Schulze & Katja Krasavice: Jetzt eskaliert der Streit!

Im "Promi "-Haus waren Chethrin Schulze und Katja Krasavice die besten Freundinnen, jetzt bleibt nur noch Hass! Seit dem Finale herrscht Funkstille zwischen den beiden Blondinen. Wie konnte es soweit kommen?

Katja zu Chethrin: "Bye Bitch!"

Bei durften die Fans Katja mit Fragen löchern. Ein Follower wollte wissen, ob sie noch mit Chethrin befreundet ist. "Nein, weil ich keine Freundschaft mit einer Person, die mich von vorne bis hinten angelogen hat, weiterführen will", lautete die deutliche Antwort des Sex-Sternchens. Sie gab auch den Grund für den Bruch preis: "Sie und Daniel kannten sich von vorher, habe viele Beweise gesehen und Chats bei , Bye Bitch. Sowas ist für mich keine Freundin." Autsch, das hat gesessen!

Daniel verteidigt Chethrin

Sind die Gerüchte, dass die Container-Romanze geplant war, etwa wahr? Immer wieder behaupteten die beiden sich nicht vor der Show gekannt zu haben. Und was sagt Chethrin zu den Vorwürfen? Die schweigt, zeigt sich stattdessen gut gelaunt beim Friseur auf Instagram. Dafür mischt sich jetzt eine dritte Person, die nicht ganz unbeteiligt ist, in den Streit ein: . In einem Live-Video wetterte er gegen Katja: "Was sie da behauptet, es gäbe WhatsApp-Verläufe und Chat-Nachrichten. Ich sag mal so, wer sie hat, soll sie bitte gerne ins Netz stellen. Ich kenne davon nichts, sollen sie mal hochladen, wenn es wirklich so ist. Ich finde es hart von Katja, dass sie Chethrin jetzt so in den Rücken fällt, einfach nur, weil irgendwelche Gerüchte kursieren."

Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann dieser Zoff in die nächste Runde geht...