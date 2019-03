Chethrin Schulze & Marco: Süße Baby-News!

Im Dezember letzten Jahres stellte " "-Star Chethrin Schulze ihren neuen Freund Marco der Öffentlichkeit vor. "Er ist mein Allround-Paket! Er hat alles, was ich gesucht habe. Ich bin einfach nur glücklich!", schwärmte sie damals. Die beiden dachten sogar schon übers Zusammenziehen nach.

Marco wurde angegriffen

In letzter Zeit musste das Paar allerdings einiges durchmachen. Vor wenigen Wochen wurde Marco in seiner Heimat attackiert. Er musste sofort mit Verdacht auf Hirnblutung ins Krankenhaus gebracht werden. " Ich habe realisiert, dass ich fast einen Menschen verloren habe, den ich als selbstverständlich gesehen habe. (...) Einfach einen Menschen zu verlieren, der alles für einen macht und alles mit dir übersteht. Ich werde jetzt für meinen Schatz da sein", erklärte sie ihren Followern via . Mittlerweile geht es Marco aber zum Glück wieder besser.

Chethrin lässt die Baby-Bombe platzen

Vergangenes Wochenende besuchte Marco seine Chethrin endlich wieder in Berlin. In ihren Instagram-Stories berichtete sie ihren Followern, was sie am Wochenende geplant haben, als sich Marco plötzlich auf ihre Coachlehne setzte. "Geh da runter, du bist viel zu schwer dafür! Leute, ich schwöre es euch, ich bin bereit, Mama zu werden!", platzte es aus ihr heraus. Etwa ein Wink mit dem Zaunpfahl an ihren Marco? Vielleicht überraschen sie uns ja wirklich bald mit süßen Baby- ...