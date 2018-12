Chethrin Schulze: Neuer "Wintergames"-Unfall bei ProSieben

Die Unfallserie auf reißt nicht ab!

Nachdem sich erst gestern GZSZ-Star bei den Proben zu den "Wintergames" schwerere Verletzungen zugezogen hatte, sorgte jetzt -Sternchen Chethrin Schulze für den nächsten Unfall-Schock!

"ProSieben Wintergames": Rippenprellung für Chethrin Schulze

In der ersten Live-Show der "ProSieben Wintergames" stürzte die "Promi "-Kandidatin beim Snow-Kajak und sorgte für einen Schreckmoment bei Moderator Elmar Paulke und ihren Fans.

Bei dem Spiel, in dem Chethrin mit Team-Partner in Einzelkajaks die Eisbahn runterschossen, kippte die Blondine in einer Kurve um, schlitterte in die Bande und zog sich dabei eine Rippenprellung zu.

Während die "Wintergames" für das Team Schulze-Cordalis am gestrigen Abend damit beendet waren, wollte sich die " "-Kandidatin nicht unterkriegen lassen:

Wie Elmar Paulke verkündete, will die Blondine schon heute Abend wieder in den ProSieben-Wettkämpfen mitmischen.