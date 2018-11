Chethrin Schulze: Sie hat einen neuen Freund!

Bisher hatte Chethrin Schulze mit der Liebe einfach kein Glück. Bei " " turtelte sie mit Mike Heiter. Kurz nach der Show war jedoch wieder Schluss. Mittlerweile ist er mit ihrer Konkurrentin Elena Miras zusammen, die beiden haben sogar ein gemeinsames Kind. Im "Promi " machte sie Ex-"Bachelor" schöne Augen, doch der wollte auf ihre Flirt-Attacken einfach nicht anspringen. "Die häufigste Frage ist zurzeit wirklich die: 'Was ist mit dir und dem Völz?' Da möchte ich jetzt ein für alle Mal klarstellen: Da ist gar nichts!", stellte sie kürzlich auf klar.

Chethrin Schulze: Traurige Worte! Hat Daniel Völz sie nur ausgenutzt?

Chethrin Schulze: "Ja, ich habe einen Freund"

Jetzt scheint sie ihren Traummann endlich gefunden zu haben. In ihrer Instagram-Story verriet sie ihren Fans: "Mein Postfach ist voll damit. Ja. Ich habe einen Freund." Wer der Glückliche ist, verriet sie noch nicht. "Werdet ihr kennenlernen, irgendwann mal, wenn ich mich danach fühle." Ob ihr Liebster etwas was mit ihren Umzugsplänen zu tun hat? Erst kürzlich kündigte sie an, dass sie Berlin verlassen - und nach Nordrhein-Westfalen ziehen wird. Momentan scheitert es jedoch noch an der Wohnungssuche. "Ich werde eine Wohnung finden. Ich will am liebsten noch im Dezember umziehen", ist sie sich sicher.