Chethrin Schulze: Süße Nachwuchs-News!

Chethrin Schulze ist verliebt! Nicht nur in Freund Marco Mirwald, sondern auch in ihren neuen Hundwelpen! Prince Charlie Harper heißt der Kleine - und ist der ganze Stolz von der ehemaligen " "-Kandidatin.

Prince Charlie Harper hat Chethrins Herz im Sturm erobert

Auf ihrem -Account veröffentlichte Chethrin einen zuckersüßen Schnappschuss von sich und ihrem Schatz. "So leicht kann Liebe sein", schwärmte die Blondine.

Seit zwei Tagen hat Prince Charlie Harper sogar seinen eigenen Instagram-Account. "Hallo ihr Lieben, ich bin Prince Charlie Harper. Ich bin am 20.02.2019 geboren worden. Ich bin ein Cavalier King Charles Spaniel und seit dem 11.05.2019 lebe ich bei Chethrin", stellte sich die kleine Flauschnase in seinem ersten Post vor. "Ich fühle mich pudelwohl und bin gespannt auf die Zweibeiner, die meiner Mami und meinem Papi folgen." In Zukunft will er regelmäßig "dogfluencen". Mittlerweile hat Prince Charlie Harper schon 17.500 Follower.