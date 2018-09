Chethrin Schulze: Traurige Beziehungs-Beichte!

Reddit this

Arme Chethrin Schulze! Bei „Promi “ sah es danach aus, als sei sie total in verschossen. Die beiden flirteten heftig und wollten sich nach der Show besser kennenlernen.

Chethrin hat Liebeskummer

Doch nun verriet die 26-Jährige, warum sie immer noch Single ist. "Ich habe lange Zeit überlegt, ob ich das preisgebe oder nicht. Der Grund, warum ich noch in keiner neuen Beziehung bin und mich auf nichts einlassen kann, ist der, dass ich immer noch an meinem Ex-Verlobten hänge und einfach nicht darüber hinweg bin und ihn halt immer noch liebe“, verrät sie in ihrer -Story.

Der Grund für die Beichte war eine Hochzeit, zu der die ehemalige „ “-Kandidatin gestern eingeladen war. Obwohl sie sich für ihre Gefühle nicht schämen muss, löschte Chethrin die Story kurze Zeit später wieder.