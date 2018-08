Chethrin Schulze: Traurige Familien-Beichte!

Reddit this

Im "Promi "-Haus zeigt sich Chethrin Schulze immer gut gelaunt. Doch sie kann auch anders. Gestern Abend offenbarte sie erstmals ihre schwere Kindheit...

Trauriges Geständnis aus Chethrins Vergangenheit

"Meine Mutter ist abgehauen, von heute auf morgen. Zwischen meinen Eltern war es immer sehr schwierig. Nach außen hin hat alles nach heiler Welt ausgesehen, aber zu Hause war es die Hölle. Nur Streit. Immer Streit, nur Stress", erzählte sie ihrem Mitbewohner Alphonso Williams im Einzelgespräch. "Dann ging der Psychoterror los. Papa sagte immer, 'Die böse Mama' und 'Du bist wie deine Mutter'. Auf einmal hast du gar keinen mehr, ich war auf einmal alleine. Ich habe sie gehasst, denn sie haben meine Welt in dem Moment zerstört." Plötzlich flossen bei der sonst so taffen Chethrin Tränen. „Das ist auch der Grund, warum ich eine Mauer um sich gebaut habe. Ich wollte mich nicht angreifbar machen.“

Alphonso kann seine Tränen nicht zurückhalten

Für Strahlemann Alphonso ein echtes Schock-Geständnis! Wenig später brachen auch bei ihm alle Dämme. Er ist selber Vater von zwei Kindern - und konnte nicht nachvollziehen, wie Eltern ihrem Kind sowas antun können. "Das hat mich so mitgenommen", gestand er. "Wir Eltern haben Verantwortung für das, was wir in die Welt gesetzt haben. Das darf man nie, nie fallen lassen, nie loslassen."