Chethrin Schulze: Trauriges Mobbing-Drama

Was für ein Schlag ins Gesicht! Dass Chethrin Schulze am Samstagabend von ihren Mitbewohnern auf die Nominierungsliste gesetzt wurde, riss bei der sonst so fröhlichen Blondine wieder alte Wunden auf...

Chethrin wurde in der Schule gemobbt

Obwohl Mike Shiver am Ende das Haus verlassen musste, konnte Chethrin die Situation nicht verkraften. Vor den anderen sagte sie zwar noch: "Ich kann auch verstehen, dass ich nominiert wurde. Ich habe zu wenigen Menschen einen Draht. Das ist auch so im wahren Leben so." Doch alleine im Sprechzimmer brachen bei ihr dann alle Dämme. "Es ist natürlich kein schönes Gefühl auf die Nominierungsliste gesetzt zu werden. Das fühlt sich an wie Mobbing in der Schule. Das ist wie so ein Flashback, weil ich einfach nicht verstehen kann, dass sie Leute nicht sagen, wenn sie ein Problem mit einem haben." Immer wieder musste sie sich die Tränen aus dem Gesicht wischen.

"Ich frage mich, was ich Böses getan habe. Dann habe ich immer Angst, dass ich ein schlechter Mensch bin. Wenn ich jetzt noch einen Tag weiterkomme, bin ich ja nur noch mit den Leuten hier, die mich gar nicht mögen. Wenn man weiß, dass man unerwünscht ist, das ist einfach voll schlimm für einen", erzählte sie völlig aufgelöst. Was Chethrin zu dem Zeitpunkt jedoch nicht wusste: Sie wurde nur von zwei Leuten gewählt: Alphonso und Cora.

Cora teilte gegen Chethrin aus

Und Cora hat tatsächlich ihre Probleme mit dem -Sternchen. "Wenn Chethrin gegangen wäre, wäre es mir natürlich deutlich lieber gewesen. Wir sind einfach von Grund auf verschieden. Sie braucht immer Aufmerksamkeit. Die Nominierung war bestimmt hart für sie. Aber nichtsdestotrotz lebt sie vielleicht noch in einer ganz anderen Welt als andere Bewohner, die schon eine ganz andere Lebenserfahrung haben."

Ganz schön harte Worte! Vielleicht kann Daniel Völz Chethrin ja wieder etwas aufmuntern...