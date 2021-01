Cheyann Shaw: Influencerin stirbt an Krebs - mit 27!

Jetzt die traurige Nachricht: Cheyann ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Das bestätigen jetzt ihre Angehörigen auf Instagram mit. "Schweren Herzens müssen wir leider mitteilen, dass unser wunderschönes Mädchen Cheyann heim, in den Himmel gerufen wurde", heißt es in dem Statement. Auch ihre Mutter Darci kommt darin zu Wort. "Mein Herz ist gebrochen. Mein Baby hat den Kampf gegen den Eierstockkrebs verloren. Sie ist eine wahre Kriegerin. Ich werde sie so vermissen und sie wird immer einen Platz in meinem Herzen haben." Wir wünschen der Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft!