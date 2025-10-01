Cheyenne Ochsenknecht äußert sich zu Jimis Zeit im Gefängnis

Nun kommen immer mehr Infos über Jimis Gefängnisaufenthalt ans Licht. Die Ochsenknechts erzählen: „Die Möglichkeit, zu telefonieren, war eingeschränkt. Und es war viel wichtiger, dass er mit seinem Anwalt sprechen konnte. „Ich habe ihn erst wieder gesprochen, nachdem er entlassen worden war“, erzählt Natascha Ochsenknecht. Scheinbar wurde die Familie kaum über Jimi Blues Zustand und das weitere Vorgehen informiert: „Wir wussten nichts. Wir wussten nicht einmal, was am nächsten Tag passiert. Es war alles so undurchsichtig, selbst der Anwalt konnte uns nicht weiterhelfen“, so Natascha.