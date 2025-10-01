Cheyenne Ochsenknecht äußert sich zu Jimis Zeit im Gefängnis
Jetzt äußert sich Jimi Blues Schwester zu seinem Gefängnisaufenthalt. Wie sie das Ganze sieht und warum sie gerade jetzt schlecht auf ihn zu sprechen ist, lest ihr hier.
Cheyenne Ochsenknecht beim „Heidifest“ in München.
© Imago/APress
Mittlerweile müsste es schon bei jedem die Runde gemacht haben: Jimi Blue Ochsenknecht (33) saß drei Wochen in Untersuchungshaft. Verantwortung tragen? Für Jimi Blue eine Zeit lang Fremdwörter. Lange kam er mit seinem „Pippi Langstrumpf“-Lifestyle so durch. Doch damit war Ende Juni endgültig Schluss! Zunächst wurde der „Wilde Kerle“-Star in Deutschland festgenommen und wurde dann nach Österreich zur weiteren Untersuchungshaft gebracht.
Cheyenne meint: „Es war abzusehen“
In der brandneuen Folge der Sky-Erfolgsserie „Diese Ochsenknechts“ kommt endlich ans Licht, was in dieser dunklen Zeit wirklich passiert ist. Offen und emotional spricht seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht über seine Haftzeit, die Auslieferung nach Österreich und seine überraschende Entlassung gegen Kaution.
Sie wundert die Festnahme von ihrem 31-jährigen Bruder nicht. „Es war abzusehen. Man hat eigentlich nur noch drauf gewartet, dass es passiert“, so die 25-Jährige. Dabei war seine Mutter Natascha schockiert: „Ich war sprachlos und fassungslos. Es war ein heftiger Moment.“
Nun kommen immer mehr Infos über Jimis Gefängnisaufenthalt ans Licht. Die Ochsenknechts erzählen: „Die Möglichkeit, zu telefonieren, war eingeschränkt. Und es war viel wichtiger, dass er mit seinem Anwalt sprechen konnte. „Ich habe ihn erst wieder gesprochen, nachdem er entlassen worden war“, erzählt Natascha Ochsenknecht. Scheinbar wurde die Familie kaum über Jimi Blues Zustand und das weitere Vorgehen informiert: „Wir wussten nichts. Wir wussten nicht einmal, was am nächsten Tag passiert. Es war alles so undurchsichtig, selbst der Anwalt konnte uns nicht weiterhelfen“, so Natascha.
Jimi Blues Umstände in Haft waren „unnötig kompliziert“
Für die dreifache Mutter war das ganze Spektakel rundum eine unbezahlte Hotelrechnung „unnötig kompliziert“. „Die offene Hotelrechnung wurde innerhalb einer Stunde bezahlt. Das hat die Straßenanwaltschaft in Österreich aber anscheinend nicht interessiert. Gleichzeitig wussten sie, dass Jimi beruflich eh nach Österreich fliegen würde. Aber was macht man stattdessen? Man bringt ihn von Haftanstalt zu Haftanstalt. Und das alles auf Staatskosten“, erklärt Natascha.
In der Familienserie „Diese Ochsenknechts“ äußert sich Jimi Blue nochmal selbst zu dem Thema: „Bei so einem Aufwand muss man sich fragen, ob das verhältnismäßig ist.“ Er weiß, dass er Fehler gemacht hat, was aber nach seinem Empfinden noch lange kein Grund ist, ihn einen „Schwerverbrecher“ zu nennen.
„Ich glaube, die Staatsanwaltschaft in Österreich wollte ein Exempel statuieren. Um zu zeigen, dass auch bekannte Leute normal bestraft werden nach dem Gesetz“, so der Schauspieler.
So war die Zeit für Jimi wirklich
In „Diese Ochsenknechts“ heißt es jetzt, dass Jimi Blue wohl aus seinen Fehlern seine Schlüsse gezogen hat. Auch Cheyennes Ehemann Nino glaubt, dass der Aufenthalt in Untersuchungshaft Jimi nicht „auf den Boden geholt“ habe.
Während viele vermuten würden, dass ein Gefängnisaufenthalt einen Menschen verändert, zeigt sich Jimi Blue erstaunlich gelassen. Zwar ärgerte er sich über den Verdienstausfall während der Haftzeit, doch seine Eindrücke von Mitinsassen und Justizbeamten? Überwiegend positiv! „Viele haben mich erkannt, wollten Autogramme – es war fast surreal“, erzählt Jimi im Interview. Zugegeben, besonders hart scheint Jimi seine Zeit hinter Gittern nicht empfunden zu haben. „Es war einfach langweilig“, so sein nüchternes Fazit.
Wie ging das Drama für Jimi Blue aus?
Ende August kam es dann zum Gerichtsverfahren. Bei dem Prozess kam der „Ex-Wilde-Kerle-Star“ noch fast ungeschoren davon.
Der 31-jährige Musiker musste nicht weiter in Haft sitzen und lediglich eine Strafsumme von 18.000 Euro zahlen. Die Familie habe eine Haftstrafe ausgeschlossen. Natascha verdeutlicht jedoch im Gespräch mit t-online, dass sie ihrem Sohn nicht dabei helfe, die Summe zu begleichen. „Er ist ein erwachsener, junger Mann, der arbeitet. Er kann das also schön selbst bezahlen.“ Sie betont: „Wenn er Mist baut, muss er dafür geradestehen. Das ist eine ganz klare Sache.“
Ob das wirklich Jimi Blues letzte „Tat der Schande“ war, bleibt abzuwarten. Wir sind gespannt!