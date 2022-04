Cheyenne Ochsenknecht: Baby-Hammer! "Etwas unglaubliches ist passiert"

Dass Cheyenne Ochsenknecht nicht das typische Modepüppchen ist, für das sie oft als Model gehalten wird, hat sie schon mehrmals unter Beweis gestellt. In der Familien-Doku "Diese Ochsenknechts" wurde sie bereits in ihrem Alltag auf dem Bauernhof ihres Verlobten Nino Sifkovits begleitet. Die 21-Jährige machte schon da klar, jaa, sie kann mit anpacken. Jetzt ist die Beauty jedoch an ihre Grenzen gestoßen.