Cheyenne Ochsenknecht: Dreiste Attacke in aller Öffentlichkeit!

Arme Cheyenne Ochsenknecht! Die 19-Jährige musste sich in aller Öffentlichkeit von einer fremden Frau beleidigen lassen.

Eigentlich wollte Cheyenne Ochsenknecht einen schönen Tag mit ihrer Familie und einigen Freunden verbringen. Doch in einem Kaufhaus bekam sie plötzlich mit, wie eine fremde Frau böse über sie herzog!

Fiese Attacke im Kaufhaus

„Mir ist gerade im KaDeWe eine Situation passiert, wo eine ältere Frau mich beleidigt hat, als ich an ihr vorbeigelaufen bin. Ich dachte, ich traue meinen Ohren nicht. Mama hat mich direkt beschützt und ist dazwischen gegangen, weil den Leuten einfach zu viel Respekt fehlt", erklärt die 19-Jährige fassungslos.

In einem Video erklärt anschließend die Details des fiesen Zwischenfalls: „Auf dem Weg zur Rolltreppe passiert doch tatsächlich dieser Vorfall, dass eine Frau in meinem Alter, schätze ich sie mal, oder ein bisschen älter, zu ihrer Tochter sagt 'Guck mal, die Ochsenknecht! Guck mal, was die für 'ne Schlauchboot-Lippe hat‘."

„Cheyenne hat das gehört und hat gesagt 'Ich hab's gehört'. Da war die Frau noch richtig frech zu ihr, so richtig arrogant", ärgert sich Mama Natascha. „Dann hat Cheyennes Freund ihr noch gesagt, dass das unverschämt ist, sowas zu sagen.“

Scheinbar hat die besagte Frau anschließend sogar Kommentare unter dem Video von Natascha hinterlassen! „Ich habe die Wette mit meinem Post gewonnen, diese Person zum Kommentieren zu bewegen. Mir war klar, dass sie es erfahren wird. Ihr Niveau hat sich leider eindeutig bestätigt“, so die 55-Jährige. Mittlerweile wurden die Kommentare jedoch wieder gelöscht…

