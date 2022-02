Cheyenne Ochsenknecht: Fremdgeh-Vorwürfe! Was geht da mit Evgeny?

Ganz schön harte Anschuldigungen, die die junge Mutter ganz offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen will. Für sie ist es unverschämt, ihr derartiges Verhalten vorzuwerfen und sie kann nicht verstehen, dass so mancher nicht akzeptieren kann, dass man mit einem Menschen des anderen Geschlechts auch einfach nur befreundet sein kann ohne gleich auf mehr hinauszuwollen. Damit sollte auch dem letzten Kritiker der Wind aus den Segeln genommen worden sein, denn Fremdgehen kommt für die junge Mutter ganz sicher nicht in Frage.

Ganz im Gegensatz zu Carmen Geiss Ehemann Robert Geiss. Ist er nun zu weit gegangen? Mehr dazu erfährst du im Video: