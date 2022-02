Cheyenne Ochsenknecht: Freund Nino hatte Angst vor Jimi Blue Ochsenknecht

Für Cheyenne Ochsenknechts Freund Nino war es wohl nicht ganz so einfach, sich in der Familie Ochsenknecht einzuleben. Besonders einer macht dem Landwirten direkt zu Beginn eine klare Ansage. Cheyennes Bruder Jimi Blue Ochsenknecht jagte Nino damit, wie nun herauskam, so eine Angst ein, dass er sich sogar in der Ankleide einsperrte. Die ganze Geschichte kam jetzt ans Licht.