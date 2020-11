Cheyenne Ochsenknecht: Jetzt plaudert sie über das Baby-Geschlecht!

Bei Cheyenne Ochsenknecht ist ordentlich was los! Am 18. November brachte sie mit Mama Natascha Ochsenknecht ihr Buch "Wehr dich!" auf den Markt. Aber auch privat hat die 20-Jährige aktuell allen Grund zur Freude! So verkündete sie, dass sie ihr erstes Baby erwartet. Doch wie geht es Cheyenne mit der Schwangerschaft und was sind ihre Pläne für nach der Geburt?