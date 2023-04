Cheyenne Ochsenknecht: Schluss! Sie wagt einen Neuanfang

Eigentlich würde Cheyenne gerne ihre Schwangerschaft genießen, doch die ständigen Schlagzeilen lassen die Ochsenknecht-Tochter nicht zur Ruhe kommen. Dennoch gibt sie sich im Gespräch mit "Closer" am Rande der Deichmann "Fila x Leni" Kollektions-Präsentation zunächst positiv: "Ich mache jetzt erst einmal Babypause, und ab Herbst drehen wir dann unsere eigene Serie auf Sky. Nur Nino und ich und der Hof. Ihr dürft also gespannt sein", verkündet sie stolz.

Eine weitere Staffel von "Diese Ochsenknechts" scheint aufgrund des schwelenden Familienstreites derzeit aber ausgeschlossen. Wie stark beeinträchtigt der Zoff das Miteinander? "Mit Mama ist alles in Ordnung. Und mit Papa ist auch alles fein", erklärt Cheyenne kurz und knapp. Und mit Jimi? "Da ist nichts fein!" Was genau vorgefallen ist, will sie nicht näher erläutern. In der Serie erfuhr man aber: Sowohl Cheyenne als auch ihre Mutter Natascha sind kein Fan von Jimis Freundin Laura-Marie Geissler. Vor allem die spontane Verlobung ausgerechnet auf Cheyennes Hochzeit soll gar nicht gut angekommen sein. Und Jimi? Statt sich zu entschuldigen oder eine Aussprache zu suchen, kapselt er sich völlig ab. Neuerdings ist er auf Instagram nicht nur seiner Schwester und deren Mann entfolgt, sondern sogar der eigenen Mutter. Wie sich Natascha als bekennende Löwenmama damit fühlt, dürfte klar sein. Ob es jemals wieder zur Versöhnung kommt? "Es gibt in jeder Familie immer mal wieder Streit – auch bei uns", so Cheyenne diplomatisch. "Aber irgendwann wird sich das bestimmt wieder einkriegen." Falls Jimi sich jemals wieder einkriegt …

