Cheyenne Pahde: Überraschende Liebes-Beichte!

Bei diesem Anblick bringt Cheyenne Pahde die Fanherzen zum schmelzen! Die Beauty aus "Alles was zählt" hat einen heißen Schnappschuss bei Instagram veröffentlicht.

Darauf zeigt sich die Soap-Darstellerin sehr freizügig auf einem Wolkenkratzer in Dubai. Die Fans fragen sich seitdem: Wer hat das heiße Foto denn bitte geschossen? Das hat Cheyenne Pahde jetzt in einem Interview verraten - und diese Antwort dürfte die Fans überraschen.

Dabei spricht der AWZ-Star über die Liebe ihre Lebens - und wer ist der Glückliche? "Die Liebe meines Lebens, mein Vater!", sagt die Zwillingsschwester von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Star Valentina Pahde gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Sunset #timeofmylife Ein Beitrag geteilt von CHEYENNE PAHDE (@cheyennepahde) am Mär 4, 2018 um 7:45 PST

Cheyenne Pahde: Hat sie derzeit einen Freund?

Cheyenne Pahde ist gemeinsam mit ihrem Dad in Dubai, da sie dort gemeinsam Freunde besuchen - nebenbei entsteht wohl auch das ein oder andere Foto. Und wie sieht es in der Liebe aus? "Ich bin aktuell Single. Ich bin jung, reise viel und kenne eine Menge Leute. Ich komme nicht zu kurz, aber ich habe momentan einfach nicht den Kopf dafür. Ich bin glücklich, wie es ist. Aber wenn es anders kommt, freue ich mich natürlich auch", so Cheyenne Pahde.