Chloe Moretz lernt für "Carrie"-Film das Nähen

Wie sie nun verraten hat, soll ihr die Handarbeit dabei helfen, sich besser auf ihre Rolle der Schülerin "Carrie" vorzubereiten, die sie in der Nerverfilmung des Steven King-Romans "Carrie - Des Satans jüngste Tochter" einnehmen wird. "Ich lerne jetzt für 'Carrie' das Nähen", ließ sie ihre Fans über Twitter wissen. "In zwei Stunden habe ich so viel gelernt, wie sonst in zwei Wochen. Ich habe mir eine Tasche genäht." Ihren Tweet untermauerte die junge Aktrice sowohl mit einem Foto, auf dem sie mit einer Nähmaschine zu sehen ist, als auch einem Bild der fertigen Tasche. Ihre Fähigkeiten als Näherin sollen schließlich so weit reichen, dass sie das Kleid, das sie in der Abschlussball-Szene des Horror-Schockers tragen wird, selbst nähen kan. © WENN