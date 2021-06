Chris Broy: Bitterer Seitenhieb gegen Eva Benetatou

Bitterer Schlagabtausch

Jetzt holt Chris auf Instagram zum Gegenschlag aus. Während einer Fragerunde will ein Fan wissen, wie er damit umgeht, dass seine Ex immer wieder gegen ihn austeilt. Daraufhin teilt der muskulöse TV-Star einen eindeutigen Spruch, der an Eva gerichtet sein dürfte: "Halte Abstand zu den Menschen, die ihre eigenen Fehler nie erkennen und immer versuchen, dir einzureden, dass du derjenige bist, der fehlerhaft ist."

Ob Chris und Eva sich wohl irgendwann wieder vertragen? Bleibt abzuwarten, ob sich die Lage nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes verbessert...