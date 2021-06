Chris Broy: Heftiger Shitstorm nach der Geburt

Das Baby ist bereits am Samstag auf die Welt gekommen. In den zwei Tagen nach der Geburt postete Chris jedoch noch fleißig Werbung, als wäre nichts passiert. Ein Unding für die Fans! "Unfassbar, zu so einem Verhalten fehlen mir einfach die Worte. Du bist nicht der Chris, den wir im 'Sommerhaus' kennengelernt haben. Schade, ich hab dich da so gemocht", schimpft ein User unter seinem letzten Beitrag. Ein anderer schreibt wütend: "Denk dran: In der Zeit, in der du ausschläfst, zum Sport fährst, zum Friseur oder zum Tätowierer gehst, ist sie 24/7 alleinerziehende Mutter und stemmt die schlaflosen Nächte alleine." Bleibt abzuwarten, wie Chris auf die ganzen Vorwürfe reagieren wird...