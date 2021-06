Chris Broy: Jetzt geht er auf Andrej Mangold los!

Chris feuert gegen Andrej

"Halte dich doch bitte aus meinen privaten Angelegenheiten heraus. Du hast im Sommerhaus selbst anderen angekreidet, dass sie deinen Namen in den Mund genommen haben, um damit angeblich Presse zu machen. Du selbst willst nicht, dass Menschen in der Öffentlichkeit urteilen und richten", feuert Chris in seiner Instagram-Story. Er selbst habe Medienanfragen bezüglich der Trennung von Andrej und Jenny Lange stets ignoriert, "weil es sich einfach nicht gehört, mit HALBWISSEN über andere private Angelegenheiten zu urteilen."

Und weiter: "Nun schürst du durch unwahre Postings über meine Person Hass und Kritik. Fair Play geht anders. Dachte, als ehemaliger Sportler wäre das eine Grundhaltung. Oder hast du aus dem Sommerhaus nichts gelernt? In einer Sache muss ich dir aber recht geben: Wenn du schreibst 'Not my business'. Belasse es doch einfach dabei." Autsch...