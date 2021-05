Chris Broy: Jetzt spricht seine angebliche Geliebte

Jenefer hat offenbar Beziehungsprobleme

Eigentlich ist Jenefer mit ihrem Ex-"BTN"-Kollegen Matthias Höhn zusammen. Die beiden haben sogar einen gemeinsamen Sohn. Doch vor einigen Wochen haben sie alle Pärchen-Fotos von ihren Instagram-Accounts gelöscht. Ein offizielles Trennungs-Statement gab es bisher noch nicht. Trotzdem meldet sich Jenefer nun auf Insta zu Wort...

"Ihr habt das ja sicher schon mitbekommen, dass ich momentan sehr viel mit Milan alleine bin", so Jenefer. "Ich weiß, ihr wartet alle auf ein Statement, was Matze angeht. Geduldet euch einfach noch ein bisschen. Das hat seine Gründe. Alles, was passiert, hat seine Gründe." Es werde bald ein Statement dazu geben. Zusammen mit Matthias wolle sie einige Dinge erst "unter sich" klären. "Deshalb werde ich euch nicht erzählen, was da los ist und wieso, weshalb, warum. (...) Wartet einfach ab", bittet sie ihre Fans.

Ob Chris wohl der Grund dafür ist, dass es zwischen Jenefer und Matthias nicht mehr läuft? Die Gerüchteküche brodelt...

