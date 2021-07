Chris Broy: Neuanfang! Alles ist vergeben und vergessen

Die Fans verzeihen Chris

Nach der Ausstrahlung der ersten Realitystars-Folge sieht die Sache aber plötzlich ganz anders aus. Nicht nur Jenefer wird auf einmal von den Zuschauern gemocht, sondern auch Chris. Während einer Fragerunde teilt er nun den süßen Kommentar eines Fans: "Bleib so wie du bist, bitte". Balsam für die Seele!

"Ich gebe mein Bestes. An dieser Stelle ein großes, fettes Dankeschön", antwortet Chris gerührt und hält ein Peace-Zeichen in die Kamera. "So viele von euch, die mir tagtäglich so schöne Nachrichten schreiben und mir wundervolle, positive Energie schicken. Ich werde es euch wohl niemals zurückgeben können, aber seid euch sicher, ich gebe mein Bestes, euch allen zu antworten und weiterhin mit viel positiver Energie und Motivation zu versorgen."