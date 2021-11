Chris Broy: Überraschende Beichte! Er sieht seine Fehler ein

Chris sieht seine Fehler ein

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, was Chris an seiner Vergangenheit ändern würde. "Es kommt immer alles so, wie es kommen soll und alles hat seine Gründe", ist der Reality-TV-Star sich sicher. "Jeder Lebensabschnitt in der Vergangenheit macht dich zu dem Menschen, der du heute bist."

Viele seiner Follower dürften ganz genau auf seine Antwort schauen, um herauszufinden, ob er bereut, was mit Ex-Freundin Eva Benetatou passiert ist. Doch Chris geht lieber nicht ins Detail. Stattdessen verrät er: "Fehler in der Vergangenheit haben wir alle gemacht. Dennoch sind durch diese 'Fehler' wieder andere Situationen entstanden." Einige davon sind seiner Meinung nach sogar positiv und haben einen im Leben weitergebracht.

"Deshalb ist es immer schwer, zu sagen, was man in der Vergangenheit hätte anders machen wollen", so Chris. "Es ist eher der Aspekt der Zeit. Hätte viele Dinge in meiner Vergangenheit lieber früher gemacht." Was er damit wohl meint...?

