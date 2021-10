Chris Broy: Überraschende Beziehungsbeichte! Jetzt packt er aus

Chris spricht Klartext

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, was die Voraussetzungen für eine gesunde Beziehung sind. "Loyalität, Vertrauen, gemeinsame Ziele", antwortet der muskulöse Schönling. Man müsse außerdem die Vergangenheit des Partners akzeptieren und dessen Bedürfnisse verstehen und unterstützen.

"Ich könnte jetzt noch mehr sagen, aber am Ende ist es einfach der 'Energieaustausch' und das gute Gefühl, was einfach wichtig ist", so Chris. Eine Sache sei ihm jedoch noch wichtig: "Man sollte sich gegenseitig besser machen und im besten Fall im Gleichschritt wachsen."

Bis Chris sich auf eine neue Liebe einlassen wird, könnte es allerdings noch ein bisschen dauern. Momentan konzentriert er sich lieber auf sich selbst. "Ich habe viele Pläne für die Zukunft und arbeite stark auf einiges hin! Habe aber gelernt, nicht vorzeitig zu kommunizieren und vor allem es erst zu erzählen, wenn es fertig ist", erklärt er.