Chris Broy & Jenefer Riili: Eifersuchts-Drama wegen Andrej Mangold

Dass Jenefer in der neuen Folge viel Zeit mit Andrej verbringt, geht an Chris nicht spurlos vorbei. "Das ist ganz traurig. Ich kann ihr nicht mehr in die Augen gucken", klagt er sein Leid im Gespräch mit Gino Bormann. "Für mich ist sie sehr krass eine Bezugsperson geworden."

Andrej traut er dagegen überhaupt nicht über den Weg. "Ich habe schon ein schlechtes Vorurteil von ihm. Ich weiß, was er machen kann und wozu er fähig ist. Ich habe Angst, dass es hier ähnlich passiert und die Leute sich blenden lassen." Auch Gino stellt im Sprechzimmer fest: "Chris hat die ganze Zeit Verlustängste und sich die ganze Zeit Gedanken macht, ob er sich in Leuten schon wieder getäuscht hat."