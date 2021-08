Chris Broy & Jenefer Riili: Emotionale Gefühlsbeichte

Chris und Eva nähern sich an

Am kommenden Mittwoch treffen Chris und Eva in Thailand zum ersten Mal aufeinander. Die Sendung lässt sich bereits jetzt bei TVNOW sehen. Schnell wird klar, dass die beiden sich sehr gerne mögen. "Sie ist sehr sympathisch, einfach meine Wellenlänge", schwärmt Chris. "Jenny ist ein toller Mensch, eine tolle Frau. Sie erinnert mich so leicht an meine Eva!"

Und auch Jenefer ist absolut begeistert: "Mit Chris bin ich halt auf einer Wellenlänge. Das darf auch jeder da draußen wissen, dass diese Freundschaft über das Format hinausgeht!"

Mittlerweile ist die Freundschaft von Chris und Jenefer zerbrochen. Das lag leider auch daran, dass viele Menschen sie wochenlang für die Trennung verantwortlich gemacht haben. Eine belastende Situation, die nicht spurlos an ihr vorbeigegangen ist...