Chris Broy & Jenefer Riili: Heimliche Affäre? Jetzt packt ein Insider aus

Kommt jetzt die Wahrheit ans Licht?

Jenefer hat bereits einige heftige Hassnachrichten geteilt, die sie von Instagram-Usern erhalten hat. Dementiert hat sie die Gerüchte bisher jedoch nicht offiziell. Diese Aufgabe übernimmt nun aber eine gute Freundin von ihr! In ihrer Instagram-Story teilt Jenefer die Beiträge von Xenia Prinzessin von Sachsen. "Da gucke ich mir gerade die Story von Jenefer Riili an und muss feststellen, dass sie jeden Shitstorm kriegt, weil sie angeblich was mit Chris hatte in Thailand und er sich deswegen von seiner schwangeren Frau getrennt hat. Leute, wenn sich zwei Menschen gut verstehen, heißt es nicht, dass sie was miteinander hatten", feuert die Sängerin.

Und weiter: "Ich kann bestätigen, dass da nichts ist und auch nichts war. Und wenn eine Person das sagt, weil sie verletzt ist und verlassen worden ist, dann müsst ihr da aber auch nicht irgendwie draufspringen und alle auf einen Menschen draufhauen. Was ist denn los, ey? Wirklich. Das ist völliger Schwachsinn. Es sind beides ganz tolle, nette Menschen. Diese Gerüchteküche... also, es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Also, seid lieb zueinander und guckt euch die Sendung an. Und danach könnt ihr euch immer noch ein Bild machen und immer noch irgendwas sagen."