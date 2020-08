Chris Derer: Der MDR-Moderator stirbt mit 46 Jahren

Trauriger Abschied von Chris Derer

Auf Instagram nehmen die Kollegen Abschied von Chris: "Wir sind in tiefer Trauer um unseren Freund, Kollegen und Moderator Chris Derer. Die Nachricht von seinem Tod hat uns vollkommen unerwartet erreicht. Chris starb nach schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie. Chris Derer war seit dem Sendestart von MDR JUMP eine der prägendsten und beliebtesten Radiostimmen Mitteldeutschlands. Er moderierte die Morgenshow mit genauso großer Leidenschaft wie viele Jahre den Nachmittag und andere Sendungen bei MDR JUMP. Chris wollte aber auch noch einmal etwas ganz Neues wagen und so begann er vor wenigen Jahren ein Sportstudium in Leipzig, aus diesem Grund war er bei MDR JUMP in letzter Zeit nicht mehr so häufig zu hören. Dass er nun für immer verstummt ist, ist für uns unbegreiflich. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, Chris. Wir vermissen Dich sehr und werden Dich nie vergessen."