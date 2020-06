Chris Evans: Bruder verhaftet

Wie die Entertainment-Seite "Aceshowbiz" berichtet, wurde Evans wegen des Versuches, sich Drogen anzueignen, verhaftet, kam jedoch bereits einige Stunden später wieder auf Bewährung auf freien Fuß. Anscheinend war der 29-Jährige, der ebenfalls Schauspieler ist, bei seinem Drogenkauf an einen Undercover-Polizisten geraten. Evans nahm es jedoch mit Humor und schrieb auf Facebook: "Die verrückteste Nacht meines Lebens in Los Angeles. Aber ich hab es zumindest geschafft, ein Jahr ohne Festnahme durchzuhalten." Scott Evans wurde durch eine Rolle in der Seifenoper "One Life to Live" bekannt, in der er eine Beziehung mit einem anderen Mann anfängt. Die Serie bekam besondere Aufmerksamkeit, als eine Schauspielerin gefeuert wurde, nachdem sie sich aus religiösen Gründen weigerte, ihren Charakter als Freundin des Pärchens darzustellen. © WENN