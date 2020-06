Chris Evans feiert in der "Playboy"-Villa

Chris Evans hat den Erfolg von "Captain America - The First Avenger" am Samstag mit einer Party in der Playboy Mansion gefeiert. Der Schauspieler hat am Samstag in seinem besten Pyjama an dem diesjährigen Midsummer Night's Dream Soiree in der Playboy Mansion teilgenommen und dort mit Hugh Hefner und den Playmates Shera Bechard und Anna Berglund gefeiert.