Chris Hemsworth bezahlte alle Schulden seiner Eltern

Im Interview mit „The Independent“ erzählt sein jüngerer Bruder Liam von dem Anruf seines Vaters, nachdem er das viele Geld auf seinem Konto sah. „Mein Vater rief ihn zurück und sagte: ‚Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Seit ich mein Elternhaus verlassen habe, hatte ich Schulden und ich dachte immer, ich würde sie bis an mein Lebensende abbezahlen müssen. Ich hatte immer diese schwere Last auf meinen Schultern und nun ist sie plötzlich komplett verschwunden.‘“.

Die Brüder freuen sich sehr darüber, dass ihre Eltern nun glücklich sind und mehr Zeit mit ihnen verbringen können. Diese Zeit sollten sie auch nutzen, denn bald wollen Chris und Liam mit ihrem älteren Bruder Luke einen Film drehen. „Wir reden darüber nun schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, was für ein Film das werden wird, aber wir bekommen wahrscheinlich nur eine Chance, ihn zu machen. Deshalb warten wir auf die perfekte Idee“, so Liam.