Chris Tall: Aus und vorbei! Traurige News bestätigt

Eigentlich kann sich Chris Tall über zu wenig Erfolg nicht beschweren. Der Comedian füllt mit seinem Programm nicht nur Deutschlands Hallen, sondern ist auch gern gebuchter TV-Star. Er moderierte bereits "Murmel Mania" und "Take me Out", seit 2021 auch "The Wheel – Das abgedrehte Promi-Quiz". Doch jetzt muss Chris eine bittere Klatsche verkraften...