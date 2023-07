Chris Töpperwien: Ausraster! Er kann nicht mehr schweigen

Auslöser für diesen Gefühlsausbruch des TV-Stars? Eine Situation, die der 49-Jährige in einem Food Court beobachtete und im Netz postete: Ein Vater, der mit seinem eineinhalb Jahre alten Kind an einem Tisch saß, um zu essen und das Kind vor ein Tablet gesetzt hatte. Die Rückmeldungen seiner Fans, dass der Vater vielleicht einfach nur einen stressigen Tag hatte, machten den Reality-TV-Star sauer. In einem Video auf Instagram machte Chris Töpperwien anderen Eltern nun eine deutliche Ansage: "Ihr seid faul da draußen!". Der Grund? Der "Goodbye Deutschland"-Star kann nicht nachvollziehen, wie man seinen Nachwuchs zur Ablenkung vor einen Bildschirm, wie ein Tablet setzten kann. Dieses Thema beschäftigt ihn so sehr, dass er aufbrausend wird und seinen Emotionen freien Lauf lässt: