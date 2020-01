Chris Töpperwien: Bitterer Start ins neue Jahr! Er steht vor einem Scherbenhaufen

Reddit this

Armer Chris Töpperwien! Plötzlich ist seine ganze USA-Karriere in Gefahr!

So hat sich das aber nicht vorgestellt! Eigentlich möchte der „Currywurstmann“ auch weiterhin in Amerika arbeiten. Doch nun ist plötzlich seine ganze Karriere in Gefahr!

Chris Töpperwien & Lili: Verlobt! Er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht

Chris darf nicht mehr arbeiten

Wie „Bild“ berichtet, wurde dem TV-Auswanderer von den Behörden der nötige Visa-Status nicht bewilligt. Das heißt, dass er nicht mehr in den USA arbeiten darf. Ein herber Tiefschlag für den 45-Jährigen. Bei seiner Einreise im Dezember soll er lediglich ein Besucher-Visum erhalten haben.

Wie soll es für den Geschäftsmann nun weitergehen? Bleibt zu hoffen, dass Töpperwien doch noch irgendwie an das nötige Visum kommt, um weiterhin arbeiten zu können…

Warum trägt Chris Töpperwien eigentlich immer eine Sonnenbrille? Wir haben die Antwort: