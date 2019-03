Es wird nicht ruhig bei ! Nach seinem Dschungel-Aus verkündete Chris, dass er sein Herz neu vergeben hat. Lange hielt sich der Star dazu bedeckt. Doch nun die Überraschung...

Chris Töpperwien zeigt seine neue Freundin

Via " " lässt Chris Töpperwien nun die Liebes-Bombe platzen und postet einen süßen Pärchen-Schnappschuss mit seiner neuen Freundin. Die drückt dabei ihrem Liebsten einen dicken Schmatzer auf die Wange. Chris guckt verschmitzt in die Kamera. Zu dem Bild kommentiert der Currywurstmann: "Neues Leben, Neue Partnerin, Neue Herausforderungen. Danke für Euren Support!" Das so ein Bild von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar!

Chris Fans sind begeistert!

Wie unter dem Schnappschuss deutlich wird, hat er damit bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Was für ein schönes Pärchen! Wer den Currywurstmann so zum Strahlen bringt, kann ja nur eine tolle Person sein! Alles. alles Gute euch beiden!" sowie "We like! Alles Gute für euch." Mal sehen, wann uns Chris mit dem nächsten Pärchen-Bild überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!