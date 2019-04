Chris Töpperwien & Freundin Delia: Süße Baby-News!

Es wird nicht ruhig bei uns seiner neuen Flamme Delia! Nachdem Chris via "Instagram" die Liebes-Bombe platzen ließ und seinen Fans erstmals seine Delia stolz präsentierte, plaudern die beiden nun ganz unverblümt über die Themen Baby und Hochzeit...

Chris Töpperwien will ein Baby mit Delia

Chris Töpperwien und seine Delia schweben im Liebes-Glück. Wie die beiden berichten, soll es zwischen Chris und der 29-Jährigen beim Oktoberfest in München so richtig gefunkt haben. Delia, die in München wohnt und als Marketing- und Eventmanagerin arbeitet, soll das Herz von Chris im Sturm erobert haben. Doch damit nicht genug! Obwohl ihre Liebe noch frisch ist, kann Chris kaum abwarten, die nächsten Beziehungs-Schritte zu gehen. So offenbart er gegenüber " ": "Hochzeit übernächste Woche, Baby übermorgen." Das Chris sich hierbei einen Scherz erlaubt, ist natürlich klar. So tritt auch Delia der ganzen Sache etwas entspannter gegenüber...

Delia schaltet einen Gang zurück

Obwohl es Chris scheinbar nicht schnell genug gehen kann, mit seiner Delia die nächsten Liebes-Schritte zu gehen, vertritt die 29-Jährige eine ganz klare Meinung: "Wir wissen, was wir im Leben möchten, aber das ist jetzt alles noch kein Thema." Ob die beiden uns in diesem Jahr wohl noch mit einer süßen Hochzeits- oder Baby- überraschen werden? Wir können defintiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...