Chris Töpperwien & Freundin Delia: Trennung! Er ist wieder Single

So hat sich das bestimmt nicht vorgestellt. Vor einem Jahr lernte er seine Freundin Delia auf dem Oktoberfest kennen. Und genau dort kam es nun zur Trennung…

Elyas M’Barek: Hat er eine Freundin oder ist er Single?

Zwischen ihnen passte es einfach nicht

Gegenüber „Bild“ bestätigt der „Currywurstmann“ das traurige Liebes-Aus. „Wir haben beide festgestellt, dass sich unsere Interessen in verschiedene Richtungen bewegen. Es braucht manchmal Zeit, zu realisieren, dass es vielleicht auch mal nicht passt“, erklärt er. „Aber dennoch sind wir nicht im Streit auseinandergegangen. Wir haben diese Entscheidung schon länger treffen wollen, es jedoch beide wohl nicht wahrhaben wollen.“

Die Hoffnung auf die große Liebe gibt der 45-Jährige jedoch nicht auf. „Es war ein turbulentes Jahr und ich bin sicher, dass jeder von uns bald den passenden Partner finden wird“, so der -Auswanderer. Nun will er sich erst einmal in Form bringen und sein Wohlfühlgewicht erreichen. Na, dann viel Glück!

