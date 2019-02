Chris Töpperwien: Ist SIE seine neue Freundin?

Es wird nicht ruhig im Liebes-Leben von Currywurst-Mann . Erst vor einigen Wochen war der Star noch dabei zu sehen, wie er im alles gab. Kurze Zeit später ließ der Star die Liebes-Bombe platzen und verkündete durch einen " "-Post, dass er scheinbar wieder in festen Händen ist. Doch wer ist die neue Frau an seiner Seite?

Daniel Völz: Liebes-Hammer! SIE macht den Ex-Bachelor glücklich

Chris Töpperwien hat eine neue Freundin

Chris macht es seinen Fans mit seiner neuen Liebe definitiv nicht leicht. Bis jetzt teilte der Star nur Schnappschüsse von seiner Herzdame, auf der lediglich ihre Hand oder ihre Haare zu sehen waren. Auch einen Namen wollte Chris seinen Fans noch nicht verraten. Doch nun die Überraschung! In einer "Instagram"-Story von Ex-Bachelor ist Chris nun mit einer Unbekannten zu sehen...

Lüftet Daniel Völz das Liebes-Geheimnis von Chris

Via "Instagram" teilt Daniel Völz in seiner Story nun ein paar Schnappschüsse von sich und Chris, welche die beiden bei einem Konzertbesuch zeigen. Doch damit nicht genug! Auf einem Foto ist an Chris Seite eine blonde Schönheit zu erkennen. Das dabei vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: Ist das etwa die Freundin von Chris? Auf eine Antwort müssen seine Anhänger jedoch vergeblich warten. Weder der Currywurst-Mann noch Daniel gaben dazu bis jetzt ein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...