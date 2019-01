Reddit this

Chris Töpperwien: Jetzt packt seine Ex Magey aus

Chris Töpperwien kämpft im Dschungelcamp um die Krone! Währenddessen plaudert seine Ex Magey über ihre Trennung...

Vier Jahre lang waren und seine Magey verheiratet. 2018 dann die völlig überraschende Trennung. Jetzt packt Magey aus!

Chris Töpperwien & Magey: Das ist der wahre Trennungsgrund

Nach vier Jahren Ehe hat es zwischen Chris Töpperwien nicht mehr geklappt. Der Grund? Vor allem der Altersunterschied. "Wir haben uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Es lag zum einen am Altersunterschied, der sich nach ein paar Jahren bemerkbar gemacht hat", so Magey ganz offen gegenüber "Bild".

Er wollte Kinder, sie lieber Karriere. Es passte einfach nicht mehr zwischen den beiden. "Er suchte jemand für eine Familie, ich hatte andere Ziele", so Magey weiter. "Am Ende fehlte mir die Leidenschaft, es passte nicht mehr. Wir waren ein ganz normales Paar mit Höhen und Tiefen."

Chris Töpperwien war Mageys große Liebe

Zoff herrscht zwischen dem Ex-Paar aber nicht. Im Gegenteil. Jetzt ist Magey aber auch bereit für eine neuen Liebe. „Chris war die Liebe meines Lebens, und der nächste Mann muss in wirklich große Fußstapfen treten. Natürlich würde ich es mir wünschen, mich wieder zu verlieben. Ich habe keinerlei Vorstellung von einem Traummann, aber er muss definitiv Humor haben, sportlich sein, tierlieb und ein Freigeist. Wenn man zusammen lacht und träumt, kann man alles schaffen“, verriet sie schon früher gegenüber "OK".