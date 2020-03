Chris Töpperwien: Knallharte Abrechnung mit RTL!

So hat sich das aber nicht vorgestellt! Eigentlich sollte der Sonnenbrillen-Fan heute in einer Sendung auftreten und reiste dafür extra von Österreich nach Deutschland. Doch plötzlich macht RTL ihm einen Strich durch die Rechnung!

Abrechnung mit RTL

In seiner -Story erzählt der 46-Jährige, dass der Sender kurzfristig beschlossen hat, ihn nicht auftreten zu lassen. „Ich bin immer noch erschüttert darüber, dass man mich von Österreich nach Deutschland hat reisen lassen“, so Chris. Obwohl er in Zeiten der Corona-Krise höchste Vorsichtsmaßnahmen ergriff, um sich während seiner Reise nach Deutschland zu schützen, wolle man ihn nicht mehr in der Sendung sehen.

„Ich will nicht sagen, das ist eine Frechheit… Das ist eigentlich unfassbar. Ganz ehrlich. Alleine die Gefahr, der ich mich aussetze, wenn man hin und her fliegt“, klagt er empört. Doch es führt kein Weg daran vorbei. Der Ex-Dschungelcamper muss leider wieder abreisen…

