Chris Töpperwien & Lili: Verlobt! Er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht

Als seine Lili traf, war es Liebe auf den ersten Blick. Obwohl die beiden erst seit einigen Wochen ein Paar sind, ist der Currywurstmann sich sicher, den Rest seines Lebens mit der hübschen Sportskanone verbringen zu wollen.

Chris Töpperwien: Anzeige! Ex-Freundin Delia geht zur Polizei

Romantischer Heiratsantrag

Pünktlich zum Fest der Liebe hat der ehemalige Dschungelcamper Lili einen Heiratsantrag gemacht. Und sie hat JA gesagt! Auf verkündete er die frohe Botschaft mit einem Bild des Klunkers – und der kann sich wirklich sehen lassen!

Lili kann ihr Glück kaum fassen und teilt auf ihrer Seite ebenfalls ein Foto von ihrem hübschen Ring. „Diese Kleinigkeit, die von nun an meine Hand schmückt, steht symbolisch für dein Vertrauen in mich, deine Frau, dein bester Freund, dein Partner in crime, dein YumyumDonut-Verbündeter, dein Drehdichnochmalzumirbevordugehst-Kissen und dein Bauchstreichler auf #Lebenszeit zu werden", schreibt die 30-Jährige verliebt. "Damit hast du mir das GRÖßTE Geschenk gemacht. Ich bin so unendlich glücklich und dankbar, dich gefunden zu haben. Ich liebe Dich, du hast ein Herz aus Gold, Chris!"

Warum trägt Chris Töpperwien eigentlich immer eine Sonnenbrille? Die Antwort gibt es im Video: