Chris Töpperwien: Neue Freundin? Dieses Foto sorgt für Furore!

Ist wieder frisch vergeben? Erst vor einigen Wochen war der Star noch im Dschungelcamp dabei zu beobachten, wie er sich mit Bastian Yotta einen regelrechten Hahnenkampf leistete. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Bastian Yotta: Das sagt er zum Porno-Angebot von Chris' Manager!

Chris Töpperwien teilt süßen Schnappschuss

Via " " lässt Chris nun die Bombe platzen und teilt ein Foto mit seinen Fans, welches zwei händchenhaltende Personen zeigt. Bei der einen Hand ist stark anzunehmen, dass es sich dabei um Chris handelt. Zu wem die andere Hand gehört, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch: Die beiden scheinen ein ganz besonderes Verhältnis zueinander zu haben. So kommentiert Chris seinen Post: "Wie wichtig ist Dir jemand? Mache den Menschen glücklich! Versuche es! Sei bereit Dinge zu tun für die du dich anstrengen musst! Seid stark und haltet durch! Gemeinsam!" Was für wundervolle Neuigkeiten, die von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleiben...

Die Fans von Chris sind begeistert!

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Chris damit bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren seine treuen Anhänger: "Freut mich wenn du wieder ein Glück zu zweit hast" sowie "Das sind schöne Nachrichten!! Alles Liebe für euch!!!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ob Chris demnächst das Liebes-Geheimnis lüften wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!