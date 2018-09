Chris Töpperwien: Traurige Trennung beim Currywurst-Mann!

Sie waren einst das " "-Traumpaar: Chris Töpperwien und die Musical-Darstellerin Magdalèna Kalley. Doch jetzt der Schock! Wie das Paar nun verkündet, haben sich die beiden nach vier Ehe-Jahren getrennt!

Chris Töpperwien verkündet traurige Trennung

Wie Chris mit seinen Fans nun via " " teilt, haben er und Magdalèna sich nach vier Ehe-Jahren getrennt. Dazu postet Chris in seiner Story ein trauriges Statement in dem es heißt: "Wir möchten Euch nun endlich mitteilen, dass Magey und ich uns in beidseitigem Einvernehmen und in Freundschaft schon vor längerer Zeit voneinander getrennt haben." Welch traurige ! Aufgeben kommt für Chris allerdings nicht in Frage!

Chris Töpperwien: Er zeigt sich optimistisch

Das Chris Töpperwien -trotz der schlimmen Trennung- seinen Optimismus nicht verloren hat, wird an einem weiteren Post in seiner Story ersichtlich. So fügt er hinzu: "Gib niemals auf. Großartige Dinge brauchen ihre Zeit." Ehrliche Worte, die zeigen: Chris ist eine echte Kämpfernatur. Warum das Paar den Trennungs-Schritt wagte, ist nicht bekannt. Chris bat seine Fans dafür um Privatsphäre. Ist zu hoffen, dass beide diese schlimme Zeit gut überstehen werden!