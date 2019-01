Chris Töpperwien: Verlässt er das Dschungelcamp freiwillig?

Die Nerven liegen blank an Tag 12 im . Ausgerechnet , der sich bislang unbeirrt seinen Weg durch den australischen Busch geschlagen hat, denkt plötzlich ans Aufgeben. Und dass, obwohl er endlich das Kriegsbeil mit Bastian Yotta gegraben hat.

Die beiden Streithähne wurden von zusammen mit zur nächtlichen Schatzsuche geschickt, und nutzte die Gelegenheit, um sich mit seinem erbitterten Dschungel-Feind zu versöhnen. ""…obwohl ich in der -Story, Chris, wirklich über das Ziel hinaus geschossen habe. Das tut mir leid. Da sind auch mir die Emotionen durchgegangen. Da waren ein paar Witze dabei, die nicht okay waren", so Bastian Yotta. Und tatsächlich nahm der Currywurst-Mann die Entschuldigung an. Doch offenbar war er mit seiner Entscheidung im Nachhinein selbst nicht so ganz einverstanden...

Verlässt Chris Töpperwien das Dschungelcamp?

Zurück im Camp haderte der Würstchen-Millionär plötzlich mit sich und der unerwarteten Versöhnung. "Die haben mich dazu gekriegt, mit ihrer scheiß Psycho… Ich suche hier Gespräche, suche Bekannte, suche Freunde und dann wirst du hier so gefickt hinten rum… Puh, nicht mit mir... Ich will hier raus, die Zuschauer sollen mich hier rauswählen, ich will die Kohle nicht, ich will hier weg…", klagte Chris Töpperwien Evelyn sein Leid.

Ob Chris Töpperwien wirklich ernst macht? Irgendwie unwahrscheinlich, denn die Kohle dürfte der USA-Auswanderer ziemlich gut gebrauchen können. Um seine finanzielle Lage soll es nämlich nicht gut bestellt sein. Und bis zum großen Dschungelcamp-Finale am Samstag wird er jetzt sicher auch noch durchhalten können...