Gefüllte Hähnchenfilets im Parma-Mantel - mit diesem Gericht begeistert Model ihre Familie gerne. Wer die sizilianischen Rouladen einmal probiert hat, weiß: So schmeckt Bella Italia. Hier ist ihr Rezept für Chicken-Involtini:

Zutaten für ca. 4 Portionen:

4 rote Zwiebeln

3 EL Sonnenblumenöl

Salz

Pfeffer

3 EL Zucker

2 EL Rotwein-Essig

1 TL Butter

3 Zucchini

4 Hähnchenfilets (à ca. 160 g)

8 Scheiben Parmaschinken (à ca. 15 g)

je 2 rote und 2 gelbe Paprikaschoten

150 g Kirschtomaten

5 Stiele Thymian

3 Zweige Rosmarin

1 Dose (425 ml) gehackte Tomaten

Küchengarn

Schritt 1

Zwiebeln in feine Streifen schneiden und in 1 EL Öl ca. 3 Minuten anbraten, würzen, mit Zucker bestäuben und karamellisieren lassen, mit Essig ablöschen. Butter dazugeben, ca. 2. Minuten einköcheln lassen. Vom Herd nehmen. 1 Zucchini längst in 8 dünnen Scheiben schneiden, restliche Zucchini in Würfel schneiden.

Schritt 2

Fleisch längst einschneiden, sodass man die Filets aufklappen kann. Mit Salz und Pfeffer würzen. Je 2 Zucchini- und Schinkenscheiben und Confit darauf verteilen, zu Rouladen aufrollen. Mit Küchengarn abbinden.

Schritt 3

Paprika würfeln. Tomaten halbieren. Restliches Öl in einer Pfanne erhitzen, Rouladen ca. 3 Minuten anbraten, herausnehmen. Paprika, Zucchini und Kirschtomaten im Bratfett dünsten. Thymian und Rosmarin, bis auf je 2 Zweige zum Garnieren, zum Gemüse geben, mit Dosentomaten ablöschen, mit Salz und Pfeffer würzen.

Schritt 4

Gemüse und Rouladen in eine Auflaufform geben und im heißen Backofen (E-Herd: 200° C/ Umluft: 175° C) ca. 25 Minuten schmoren. Anrichten, mit Kräutern garnieren.

Snack-Hack: Wer dem Gericht noch mehr Aroma geben will, füllt die Involtini zusätzlich mit etwas Parmesan oder Frischkäse!

Chicken-Involtini nach Chrissy Teigens Geheim-Rezept Foto: Francesco83 - Fotolia

Zubereitung: ca .60 Minuten

Pro Portion ca. 450 kcal

Eiweiß 46 g

Fett 16 g

Kohlenhydrate 26 g