Chrissy Teigen ist wieder schwanger

Töchterchen Luna kam im April 2016 zur Welt. Jetzt bekommt sie ein Geschwisterchen - und sie selbst hat es in einem niedlichen Video verraten. In einem Video, dass Chrissy Teigen auf Instagram postete, fragte sie ihre Tochter: "Luna, was ist hier drin?" Dabei deutete sie auf ihren Bauch. Und die Kleine antwortet: "Baby!" Hach, wie süß.